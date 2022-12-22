Англія
22 грудня 2022, 23:55
Манчестер Сіті здолав Ліверпуль на шляху до чвертьфіналу Кубка англійської ліги
Команда Хосепа Гвардіоли тричі виходила вперед за рахунком упродовж ігрового часу.
Манчестер Сіті — Ліверпуль, Getty Images
22 грудня 2022, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Ліверпуль 3:2
Голи: Голанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 — Карвалью, 19, Салах, 48
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Аке, Лапорт, Аканджі (Стоунз, 60) — Родрі, де Брюйне, Гюндоган (Сілва, 88) — Марез, Голанд (Фоден, 73), Палмер (Гріліш, 73).
Ліверпуль: Келлегер — Мілнер (Філліпс, 38), Гомес, Матіп, Е. Робертсон — Байцетич (Фабіньо, 46), Елліотт (Гендерсон, 57), Алькантара (Кейта, 70) — Салах, Нуньєс, Карвалью (Окслейд-Чемберлен, 46).
Попередження: Родрі — Байцетич, Фабіньо, Кейта