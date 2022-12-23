Англія

"Містяни" готові запропонувати німецькому хавбеку контракт до 2025 року.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган невдовзі може пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "містян" має намір запропонувати 32-річному німцеві новий контракт, розрахований до 2025 року.

Нинішня угода Гюндогана з Ман Сіті спливає влітку 2023 року.

У поточному сезоні німецький хавбек провів на клубному рівні 21 матч, у яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.