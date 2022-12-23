"Містяни" готові запропонувати німецькому хавбеку контракт до 2025 року.
Ілкай Гюндоган, getty images
23 грудня 2022, 09:24
Центральний півзахисник Манчестер Сіті Ілкай Гюндоган невдовзі може пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "містян" має намір запропонувати 32-річному німцеві новий контракт, розрахований до 2025 року.
Нинішня угода Гюндогана з Ман Сіті спливає влітку 2023 року.
У поточному сезоні німецький хавбек провів на клубному рівні 21 матч, у яких він забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.