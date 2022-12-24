Англія

За його думкою, клубу треба дати "космічні гроші" на нових гравців.

Легенда Ліверпуля Джеймі Каррагер, який нині працює експертом на ТБ, назвав суму, яку його колишній клуб повинен виділити на трансфери влітку.

"Я думаю, немає сумніву, що Юрген Клопп сказав власникам Ліверпуля: "Мені потрібно витратити 200-250 мільйонів фунтів стерлінгів влітку".

Це звучить як обурлива цифра, але саме так зробили Манчестер Юнайтед і Челсі минулого літа. Отже, це цифри, які витрачають команди, з якими конкурує Ліверпуль.

Я думаю, що одного разу під час правління Юргена Клоппа Ліверпуль справді пішов на трансферний ринок — це було одразу після першого фіналу Ліги чемпіонів, вони купили багато гравців.

Думаю, що це й зараз потрібно. Я не думаю, що у власників клубу зараз є такі кошти, і тому вони шукають інвестиції зі сторони", — сказав Каррагер.