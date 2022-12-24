Голкіперу потрібно шукати новий клуб.
Едуар Менді, getty images
24 грудня 2022, 10:58
Голкіпер Челсі Едуар Менді може залишити Челсі вже в найближче зимове трансферне вікно.
Як стверджує видання FootMercato, це може відбутись через те, що сенегалець так і не повернув місце в старті після відновлення після травми.
На додаток, нинішній головний тренер Челсі Грем Поттер хотів би запросити в команду Роберт Санчеса, з яким працював в Брайтоні.
Зазначимо, що в цьому сезоні Менді провів 11 матчів. Transfermarkt оцінює його в 25 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Менді разом з Роналду та Лаутаро потрапив в збірну найгірших гравців чемпіонату світу-2022.