ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги збірна найгірших гравців катарського мундіалю від SofaScore.

Статистичний портал SofaScore представив символічну збірну найгірших гравців на минулому чемпіонаті світу у Катарі.

Нагадаємо, чемпіоном світу стала збірна Аргентина, яка у фіналі обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.

До збірної найгірших гравців потрапили ті гравці, які провели щонайменше чотири матчі на турнірі.

Раніше повідомлялося, що Роналду не має наміру завершувати кар'єру у збірній Португалії до ЧС-2026.