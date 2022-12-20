До вашої уваги збірна найгірших гравців катарського мундіалю від SofaScore.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
20 грудня 2022, 15:39
Статистичний портал SofaScore представив символічну збірну найгірших гравців на минулому чемпіонаті світу у Катарі.
Нагадаємо, чемпіоном світу стала збірна Аргентина, яка у фіналі обіграла Францію у серії післяматчевих пенальті.
До збірної найгірших гравців потрапили ті гравці, які провели щонайменше чотири матчі на турнірі.
Раніше повідомлялося, що Роналду не має наміру завершувати кар'єру у збірній Португалії до ЧС-2026.