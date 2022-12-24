Англія

У клубі розраховують і в подальшому на івуарійського форварда.

Які в б не мав спортивні кондиції англійський Крістал Пелес, а й із року в рік до його івуарійського нападника Вілфірда Захи виявляють інтерес провідні клуби країни.

30-річний виконавець до чергового трансферного вікна таким чином підходить, як мінімум, одразу з шістьма різноманітними пропозиціями від інших команд, проте "склярі" також були б не проти того, аби Заха залишився в їхньому розташуванні.

Головний тренер Пелес Патрік Вієйра наступним чином прокоментував бажання клубу продовжити контракт футболіста, що спливає вже наприкінці поточного сезону.

"На мою думку, кожному має бути зрозуміло, що ми прагнемо залишити Вілфірда в нашому клубі.

Крістал Пелес хоче зростати, і робитиме це з Захою в якості одного з лідерів", — заявив французький керманич.

У цьому сезоні на рахунку нападника шість голів та три гольові передачі в 17 матчах.