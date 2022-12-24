Англія

Німецький керманич відмовився коментувати ситуацію довкола трансферу півзахисника Боруссії Д.

Півзахисник дортмундської Боруссії та збірної Англії Джуд Беллінгем мав непоганий досвід виступів на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, що виключно підживило інтерес до нього з боку потенційних покупців.

До їхнього переліку належить й англійський Ліверпуль, головного тренера якого, Юргена Клоппа, учергове запитали журналісти стосовно думки щодо придбання "червоними" 19-річного виконавця.

"Беллінгем? Питання не за адресою. Я не знаю. Січень у нашій ситуації — це вікно можливостей, до якого ми завжди маємо бути готові, бо такі в нас уже склались справи.

Зрозуміло, що в нас є певні ідеї й потреби з приводу цього гравця. Усе інше не на 100% в наших руках. Ми завжди працюємо з тим, що маємо, і це не зміниться.

Зараз же Різдво, еге ж? Я не знаю, скільки саме нам потрібно грошей, але, чесно кажучи, я не проти інвестицій у клуб... Подивимось, що буде в майбутньому.

Наразі ніхто цього не скаже напевне, але я переконаний, що все буде добре й майбутнє у нас світле. А зараз ми маємо замовити подарунок, і ми над цим працюємо", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що, окрім Джуда Беллінгема, Ліверпуль також розглядає заради підсилення в центральній ланці новоспеченого чемпіона світу в складі збірної Аргентини півзахисника лісабонської Бенфіки Енцо Фернандеса.