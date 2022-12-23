Англія

Німецький тренер Ліверпуля зацікавлений в аргентинському хавбеку Бенфіки.

Прекрасно проведений чемпіонат світу — це завжди привід для трансферних чуток навколо себе. Енцо Фернандес — яскраве цьому підтвердження.

Авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра розповів, що аргентинець є головною трансферною ціллю для наставника Ліверпуля. Втім, мова йде про літо.

"Енцо Фернандес є головною метою Клоппа на наступний сезон. Ліверпуль дійсно зацікавлений у підписанні аргентинського реджисти. У нього є умова трансферу (клаусула — Прим.) у розмірі 120 мільйонів євро для того, щоби покинути Бенфіку" — написав журналіст у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні Енцо провів 22 матчі в усіх турнірах за Бенфіку, де відзначився трьома голами і п'ятьма асистами. На чемпіонаті світу-2022 в активі 21-річного вихованця Рівер Плейта 7 ігор, 1 гол, 1 асист та приз найкращого молодого гравця Мундіалю.

Раніше з'явилася інформація, що "орли" відхилили пропозицію "скаузерів" у 100 мільйонів євро за талановитого латиноамериканця.