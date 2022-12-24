Англія

Керманич Астон Вілли обіцяє поговорити з власним підопічним.

Після фінального протистояння чемпіонату світу-2022 в Катарі, у якому святкувала перемогу над Францією збірна Аргентини, тільки й розмов про поведінку голкіпера "альбіселесте" та бірмінгемської Астон Вілли Еміліано Мартінеса під час вручення нагороди "Найкращому воротарю турніру" та подальших урочистих миттєвостей разом із команди.

У підсумку, навіть головному тренеру "левів" Унаї Емері довелось виправдовувати поведінку власного футболіста.

"Коли вас переповнюють великі емоції, їх важко контролювати. Наступного тижня я матиму розмову з ним та іншими футболістами щодо подібних святкувань.

Я поважаю те, чого він досяг зі своєю командою. Проте ми зможемо зустрітись лише тоді, коли він повернеться до колективу.

Із Емі ми знайомі ще з часів, коли я працював в Арсеналі, добре знаємо один одного, тому проблем не буде.

Ми дуже пишаємося ним. Кожен уболівальник Астон Вілли повинен пишатися його персональним здобутком та досягненням його команди. Він повернеться наступного тижня, а зараз йому потрібно відпочити після купи емоцій і важкої роботи", — заявив іспанський фахівець.

Бірмінгемська Астон Вілла повернеться до розіграшу англійської Прем’єр-ліги домашнім матчем проти Ліверпуля.