ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колишній футболіст розкритикував воротаря Аргентини.

Збірна Аргентини в фінальному поєдинку чемпіонату світу-2022 в Катарі здолала Францію, завдяки чому втретє в своїй історії заволоділа Кубком світу.

Однак чи не більше за сам факт перемоги "альбіселесте" на світовій першості в пресі після вирішальної гри обговорюють поведінку воротаря команди Ліонеля Скалоні Еміліано Мартінеса під час нагородження премією "Найкращий воротар турніру".

Долучився до табору критиків представника бірмінгемської Астон Вілли й колишній футболіст, а зараз — головний тренер Крістал Пелес Патрік Вієйра.

"Сприйняття самої гри було відмінним, проте ті фото, що я побачив у пресі, на яких зображений голкіпер Аргентини, заплямовували відчуття від перемоги його команди, те чого вона досягла на цьому турнірі.

Я не вважаю, що саме в такому святкуванні була потреба в тій ситуації. Проте, ви й самі знаєте, люди інколи не можуть контролювати власні емоції та відповідати за власні рішення та вчинки. Але все одно це було безглуздо", — заявив французький фахівець.

Нагадаємо, що Крістал Пелес повернеться до розіграшу англійської Прем’єр-ліги домашнім дербі проти Фулгема.