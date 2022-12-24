Англія

19-річний англієць продовжить заробляти аналогічну суму.

Молодий центральний півзахисник Чарлі Патіно, який виступає на правах оренди за Блекпул з Чемпіоншипу, зв'яже своє майбутнє з лондонським Арсеналом.

Як повідомляє журналіст Чарлі Воттс, "каноніри" активували пункт про продовження контракту із 19-річним англійцем.

Його угода з Арсеналом діятиме до літа 2025 року, при цьому зарплата залишиться незмінною.

Тепер між клубом та агентами гравця будуть переговори щодо більш довгострокового контракту з покращеними фінансовими умовами на тлі інтересу з боку інших клубів.

У поточному сезоні Чемпіоншипа Чарлі Патіно провів 17 поєдинків, у яких він забив два голи і віддав двох асисти.