Англія

Наставник англійців поділився думками щодо пролонгації умов із лідерами.

Головний тренер Манчестер Юнайтед розповів про продовження контрактів із лідерами команд із Олд Траффорд.

Тен Гаг наголосив: "Я можу підтвердити, що ми запустили варіанти продовження контрактів Рашфорда, Далота, Шоу та Фреда до 2024 року".

"Ми хочемо побудувати команду на майбутнє, тобто на довгі роки, і ці гравці мають бути її частиною".

Далот та Фред провели непоганий чемпіонат світу у складі своїх національних збірних, а Рашфорд та Шоу на непоганому рахунку в нового тренера.

Манчестер Юнайтед відновив сезон поєдинком у Кубку Ліги проти Берлні, перегравши суперника з рахунком 2:0.