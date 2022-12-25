Англія

Габріель точно повинен лишитися у Лондоні.

Переговори між Габріелем Мартінеллі та Арсеналом про нову довгострокову угоду просуваються до завершальної стадії.

Про це повідомляє футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

Повністю умову поки що не узгоджено, також нічого не підписано, проте пролонгація контракту все ближче.

Мартінеллі, Сака і Саліба є пріоритетами Арсеналу з точки зору продовження контрактів.

Гравці демонструють солідний прогрес за Мікеля Артети цього сезону, а нещодавно повернулися з національних збірних після чемпіонату світу.