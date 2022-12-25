Англія

20-річний футболіст є метою "синіх".

Йошко Гвардіол залишається головною метою Челсі, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, лондонський клуб лідирує у гонці за 20-річного захисника Лейпцига.

За чутками, у боротьбі за гравця також беруть участь Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Вони готові запропонувати від 90 до 100 мільйонів за хорвата.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2022 у Катарі збірна Хорватії із Гвардіолом посіла третє місце.