Англія

Футболіст буде шукати собі новий клуб.

Воротар Ліверпуля Адріан планує найближчим часом залишити клуб. Про це пише видання Anfield Watch із посиланням на ESPN.

Адріан вже давно не грав за основну команду, тому у січневе трансферне вікно буде шукати собі новий клуб.

35-річний футболіст перейшов у Ліверпуль у 2019 році з Вест Гема. Зігравши 11 поєдинків у своєму сезоні, іспанець потім отримував ігровий час переважно у кубкових змаганнях.

У 2022 він зіграв один матч у Суперкубку Англії а також два товариських поєдинки в ОАЕ проти Ліона (45 хвилин) та Мілана (32 хвилини).

Контракт кіпера з "червоними" розрахований до літа 2023 року, а його орієнтовна ціна — 1 мільйон євро.