Футболіст буде шукати собі новий клуб.
Адріан, Getty Images
25 грудня 2022, 20:55
Воротар Ліверпуля Адріан планує найближчим часом залишити клуб. Про це пише видання Anfield Watch із посиланням на ESPN.
Адріан вже давно не грав за основну команду, тому у січневе трансферне вікно буде шукати собі новий клуб.
35-річний футболіст перейшов у Ліверпуль у 2019 році з Вест Гема. Зігравши 11 поєдинків у своєму сезоні, іспанець потім отримував ігровий час переважно у кубкових змаганнях.
У 2022 він зіграв один матч у Суперкубку Англії а також два товариських поєдинки в ОАЕ проти Ліона (45 хвилин) та Мілана (32 хвилини).
Контракт кіпера з "червоними" розрахований до літа 2023 року, а його орієнтовна ціна — 1 мільйон євро.