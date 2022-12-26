Англія

Півзахисник Манчестер Сіті прокоментував розвиток партнера по команді.

Улітку 2022 року англійський Манчестер Сіті зробив коштовне придбання нападника дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда, який одразу почав виправдовувати витрачені на нього 60 млн євро.

Півзахисник "містян" Кевін де Брюйне в своєму останньому інтерв’ю розповів про свою думку стосовно прогресу партнера по команді.

"Коли ви говорите про професійних футболістів або професійних спортсменів, то кожен із них має певні індивідуальні переваги над іншими. Я не думаю, що ви можете стати професійним гравцем, якщо у вас немає чогось такого, щоб стати найкращою версією самого себе.

Ерлінг усе ще молодий хлопець, який насолоджується життям і дуже серйозно ставиться до футболу. Він любить забивати голи, тому я думаю, що це й є та сама найбільш унікальна властивість, яка в нього є.

Я граю разом із ним уже доволі тривалий час, тому можу зрозуміти, коли він щось змінює в своїй грі. Це — саме те, як він бачить футбол, його футбольна філософія, яка полягає в тому, щоб отримати м’яч якомога більше і грати в продуктивний футбол.

Він хоче досягти цього якомога більшого своєю грою. У певному сенсі він буде генієм, тому що інакше він би не змінив футбол так сильно, як уже це зробив. Те, як він грає, зараз багато людей роблять це завдяки йому та методикам Барселони, роботі Йогана Кройфа тощо.

Ерлінг розвинув ці ідеї своєю універсальністю, і зараз багато нападників пресингують спереду, допомагають у захисті, грають у продуктивний футбол.

Окрім того, він дуже одержимий голами. У нього вже близько 200 голів, тож він, ймовірно, може досягти 600, 700 або 800, якщо буде залишатися у формі та робитиме те, що робить.

Ерлінг — нападник найвищого рівня. Я не вважаю, що він аж настільки відрізняється від багатьох людей. Він — звичайний футболіст, як і всі інші, і не сприймає себе зіркою планетарного рівня", — заявив бельгійський виконавець.

Нагадаємо, що на рахунку Ерлінга Голанда в цьому сезоні 30 голів та чотири гольові передачі в 25 матчах.