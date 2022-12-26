Англія

Керманич лондонського клубу прокоментував січневу трансферну кампанію.

Лондонський Арсенал наразі перебуває на першій сходинці турнірної таблиці англійської Прем’єр-ліги, і планує долучитись до зимової трансферної компанії вже на самому її початку.

Український поціновувач футболу також має очікувати на цей момент, бо серед пріоритетних завдань на ринку переходів "каноніри" позначили для себе придбання нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика.

Головний тренер столичного колективу Мікель Артета в останньому інтерв’ю розповів про принципи роботи його команди у вікні переходів.

"Ми знали важливість залучення гравців на початку літа, і це те саме ми хочемо зробити в січні. Це до певної міри ідеалістичний погляд на речі, який іноді не має нічого спільно з реальністю. Але, очевидно, якщо вас цікавить моя думка, ми хочемо впоратись із придбаннями якомога швидше, щоб гравці підлаштуватись під наш стиль.

Чого ми наразі не можемо собі дозволити, так це запросити сюди гравця, який нам не пасуватиме за стилем гри. Нам не потрібне просто нове тіло. Нам потрібні гравці, які роблять команду кращою.

Ми дуже швидко знаходимо спільну мову з гравцями, яких шукаємо. Незалежно від того, чи є вони доступними на ринку, час їх придбання залежить від багатьох речей, які знаходяться поза моїм контролем. Досвід минулих років говорить, що це дуже складний час для будь-якого клубу.

Ми думаємо про Арсенал як про команду та клуб, який має бути найкращим у Лізі. У нашій лізі з подібним рівнем конкуренції, де планка та стандарти були надзвичайно високо встановлені впродовж останніх чотирьох-п’яти років, чого Прем’єр-ліга ніколи не переживала в минулому, ми знаємо, що кожний заліковий бал буде надзвичайно важливим", — заявив іспанський фахівець.

Лондонський Арсенал повернеться до розіграшу англійської Прем’єр-ліги домашнім матчем проти Вест Гема 26 грудня, о 22:00.