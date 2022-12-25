Англія

Англійські клуби боротимуться за українського форварда.

Нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик у поточному сезоні демонструє шалені темпи розвитку, тож виключно питанням часу залишається його перехід до більш потужного чемпіонату в межах Європи.

Утілити це бажання 21-річного українця може допомогти лондонський Арсенал, із яким, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, Мудрик має принципову домовленість щодо трансферу.

Проте є ще один клуб із АПЛ — Ньюкасл, який намагатиметься до останнього боротись за підписання цього футболіста.

Єдиною перепоною на шляху цього трансферу може стати вартість гравця, яку хоче отримати Шахтар у якості компенсації.

Нагадаємо, що раніше помічник директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні розповів про інтерес "канонірів" до гравця його клубу.

Мудрик у поточному сезоні відіграв 24 матчі, забивши 10 голів та віддавши вісім гольових передач.