Англія

Керманича Ліверпуля знову розпитали про гравця Боруссії Дортмунд.

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп під час останньої прес-конференції напередодні відновлення чемпіонату для його команди мав знову відповідати на питання журналістів щодо півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема, за яким полює його клуб.

"Якщо ви зустрінете когось, хто не має поняття про футбол або хто небагато знає про нього, або просто не дивився матчі деякий час, то можете запитати в нього: "Як ви думаєте, скільки років Джуду Беллінгему?". Я не думаю, що хтось навіть приблизно вгадає його вік у такому випадку. Вони скажуть, що йому 28 або 29 років, не менше, тому що він грає в дуже зрілий футбол.

Він провів винятковий для себе чемпіонат світу. Абсолютно дивовижний. Із усіма здібностями, які він має, і тими речами, які він може покращити, щоб описати його, я б сказав, що тому, що він вже може робити, іншим важко навчитись, а те, що він може покращити, йому буде легко опанувати.

Тож, так, він дійсно хороший гравець. Що я можу ще тут додати? Я маю таку думку щодо цього впродовж останніх двох-трьох років після того, як він зробив прорив у Дортмунді.

Усі вже дізнались наскільки хорошим гравцем є Беллінгем, але я не знаю, що важитиме для його грошової оцінки. Я справді вважаю, що якщо ми всі хочемо зробити йому ласкаву послугу, то не будемо багато говорити про гроші. Я маю на увазі це з точки зору Англії, як його батьківщини. Не створюйте жодних перешкод у його розвитку", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли, що Беллінгем уже визначився з наступним клубом.