Іспанія

До Англії півзахисник повертатись не хоче.

Англійський центральний півзахисник Джуд Беллінгем у свої 19-років демонструє футбол найвищого рівня, тож не дивно, що за ним уже зараз полює безліч провідних клубів Старого Світу.

Чемпіонат світу-2022 в Катарі та виступи на ньому юнака в складі "трьох левів" укотре підтвердили здатність гравця дортмундської Боруссії протистояти новим викликам у спортивній кар’єрі.

"Джмелі" ще до початку світової першості розуміли невідворотність продажу свого футболіста, тому запропонували потенційним покупцям зачекати бодай до завершення турніру в Катарі.

За цей час і сам Джуд мав визначитись зі своїми побажаннями відносно наступної команди, і, як повідомляє іспанська преса, уже обрав собі новий клуб.

Ним став мадридський Реал, тоді як ключовим фактором відмови від пропозиції Ліверпуля стало небажання гравця повертатись до АПЛ.

Очікувана вартість цього трансферу складе не менше 120 млн євро, тоді як "галактікос" запланували собі здійснити його влітку 2023 року, а вже за рік придбати іншу молоду суперзірку — нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

У цьому сезоні Беллінгем відіграв уже 32 матчі на всіх рівнях, забивши 10 голів та зробивши п’ять гольових передач.