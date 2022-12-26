Англія

Наставник оцінив уміння французького футболіста.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау оцінив важливість Аллана Сен-Максімена для Ньюкасла.

"Як на мене, він найкращий дріблер Прем'єр-ліги. Він вміє поставити суперника в глухий кут. У його відсутність через травму команда грала дуже добре, але в другій половині сезону його якості нам знадобляться однозначно.

Коли він повністю готовий — він провідний гравець, а не джокер, який вдало виходить на заміну", — наводить слова Гау Guardian.

У поточному сезоні Сен-Максимен провів 7 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол та 3 асисти.