Англія

Керманич Манчестер Сіті дотепно описав характер свого підопічного.

Збірна Бельгії провалила виступи на груповому етапі чемпіонату світу-2022 в Катарі, через що в тодішньому статусі чинних володарів "бронзових" медалей навіть не змогла пробитись до плей-оф із квартету в складі Хорватії, Марокко та Канади.

Після цього турніру головний тренер "Червоних дияволів" Роберто Мартінес був змушений залишити свою посаду, і в той самий час конфлікт поміж досвідченими гравцями в роздягальні тільки набирав обертів.

У підсумку, той самий центральний півзахисник англійського Манчестер Сіті Кевін де Брюйне повернувся до розташування команди Хосепа Гвардіоли з порожніми руками та спраглістю до перемог, про що розповів іспанський керманич в одному зі своїх останніх інтерв’ю.

"Кевін інколи в скрутних ситуаціях може віднайти в собі якійсь внутрішній вогонь, стати трохи сварливим, розчарованим від свого ж футболу.

Потім ця його внутрішня енергія виходить назовні, проте перетворюється тільки на додаткове джерело енергії. Якщо це відбувається… Пфф, що за гравець перед нами!

Що тут ще можна додати? Його рухи полем, боротьба, гольові передачі, голи. Він у такі моменти стає більше, аніж просто гравцем.

Тож моя щира порада до суперників — не примушуйте де Брюйне бути сварливим, бо це вам не сподобається", — заявив іспанський фахівець.

Кевін де Брюйне в поточному сезоні зіграв 28 матчі, забивши п’ять голів та віддавши 16 гольових передач.