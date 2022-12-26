Англія

23-річний футболіст хоче виступати за клуб із АПЛ.

Коді Гапко відкрит до переходу в Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, зараз, як і минулого літа, він хоче перейти до команди Еріка тен Гага.

Переговори між МЮ та агентами гравця завжди проходили добре. Нині ситуація залежить від "червоних дияволів".

Клуб має вирішити, чи вкладатиме він 55-60 млн євро в трансфер вінгера збірної Нідерландів.

Гакпо забив 13 голів і зробив 17 результативних передач у 24 матчах сезону за ПСВ.