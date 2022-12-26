Англія

Півзахисник похвалив партнера по команді.

Кевін де Брюйне високо оцінює потенціал Філа Фодена.

"Він все ще той юний хлопець, який просто любить грати у футбол. Якщо він бачить м'яч, то одразу біжить до нього.

У 22 роки він уже чотири рази виграв АПЛ. У нього все йде гаразд, це дуже розумний гравець. Фоден може досягти всього, чого захоче.

Його стеля дуже висока. У свої роки він уже багато чого досяг, граючи за клуб, який постійно повинен перемагати. Він конкурує і у більшості матчів виходить на поле", — наводить слова де Брюйне Manchester Evening News.

У поточному сезоні Фоден провів 14 матчів в АПЛ: на його рахунку 7 голів та 3 асисти.