Англія

"Шпори" не дуже вдало повернулися до гри після паузи.

Англійська Прем'єр-ліга повернулася після перерви, пов'язаної з катарським Мундіалем. Першим поєдинком у післяріздвяний день стала битва двох столичних клубів — Брентфорда і Тоттенгема.

"Джмелі" протягом довгого часу вели у рахунку, проте команді Антоніо Конте вдалося здійснити камбек із 0:2. Одним із голів відзначився Гаррі Кейн, який нещодавно наздогнав Вейна Руні за кількістю голів у футболці збірної Англії.

Брентфорд — Тоттенгем — 2:2

Голи: Янельт, 15; Тоні, 54 — Кейн, 65, Хойбєрг, 71

Бентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Расмуссен, Єнсен (Годдос, 67), Норгорд (Дасілва, 82), Янельт, Генрі — Мбемо (Вісса, 82), Тоні

Тоттенгем: Форстер — Танганга (Д. Санчес, 67), Лангле (Девіс, 90+5), Даєр — Догерті, Біссума, Хойбєрг, Перішич — Кулусевскі, Кейн, Сон

Попередження: Єнсен, Тоні, Мбемо — Біссума.

Нагадаємо, що "шпори" пропустили першими вже вдев'яте поспіль. Наразі Тоттенгем посідає четверту сходинку у таблиці, Брентфорд — дев'яту.