Англія

В АПЛ "шпори" дозволили супернику відкрити рахунок у шостому матчі поспіль.

Наразі проходить поєдинок 17 туру англійської Прем'єр-ліги між Брентфордом та Тоттенгемом.

Рахунок у матчі було відкрито на 15 хвилині зустрічі, коли у воротах "шпор" розписався Віталі Янельт.

Таким чином команда Антоніо Конте пропустила першою у дев'яти матчах у всіх турнірах поспіль.

За інформацією OptaJoe, "шпори" пропустили першими у шостому матчі АПЛ поспіль, що є найгіршим результатом клубу з квітня 2014 року. Тоді лондонська команда виступала під керівництвом Тіма Шервуда.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Брентфорд-Тоттенхем можна на Football.ua.