Англія

Нідерландець приїхав у свій колишній клуб.

Колишній нападник збірної Нідерландів Робін Ван Персі вирішив стати футбольним тренером.

39-річний колишній футболіст завершив кар'єру у 2019 році, і розпочав свою роботу в академії Феєнорда.

Проте він вирішив підвищити кваліфікацію, приїхавши до свого колишнього клубу — МЮ. Про це розповів Ерік тен Гаг.

"Я думаю, що завжди добре запрошувати таких людей. Він зробив фантастичну роботу тут, в Манчестер Юнайтед, він є іконою для вболівальників, і наші гравці можуть багато чого в нього навчитися. Він показав нашим нападникам кілька вправ, і їм дуже сподобалося з ним.

Ми хочемо допомогти Робіну. Зараз він планує кар'єру менеджера, тому ми даємо йому можливість набратися досвіду – сподіваюся, це зіграє йому на користь.

Він справді горить цією ідеєю, він дуже хоче стати менеджером. Він робить правильні кроки, і одного разу він ним стане", — сказав тен Гаг.