Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував прийдешній матч АПЛ.

Манчестер Сіті завершує підготовку до матчу 17 туру англійської Прем’єр-ліги проти Лідса.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував стан своєї команди перед поверненням до офіційних матчів у рамках чемпіонату.

"Я б віддав перевагу будь-якому іншому супернику, аніж Лідсу, зараз, після чемпіонату світу. Статистично вони є найагресивнішою командою Прем'єр-ліги. Вони не дають вам часу на роздуми, і ви повинні бути максимально зосередженими.

Після нашої поразки від Брентфорда та з огляду на те, наскільки сильним є Арсенал, а також інші суперники, які можуть нас наздогнати, ми повинні бути пильними та обережними, тому що, якщо відставання збільшиться, їх буде дуже важко наздогнати.

Наш січневий графік жахливий із точки зору кількості ігор й якості суперників. Треба буде перезавантажувати команду після кожного матчу. Це те, що нам удалось зробити проти Ліверпуля, і, сподіваюся, ми зможемо повторювати це й надалі", — заявив іспанський фахівець.

Нагадаємо, що матч Лідс — Манчестер Сіті відбудеться 28 грудня о 22:00.