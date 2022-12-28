Англія

Захисник подякував уболівальникам за підтримку.

Рис Джеймс підбив підсумки 2022 року для себе.

"2022 рік став найважчим у моєму житті. Я просто хотів подякувати всім вам за підтримку цього року, яка не залишилася непоміченою.

Звичайно, це вплинуло на мене психологічно, але життя – це вміння справлятися з тим, що тобі випало, і саме це я зараз намагаюся зробити. Я сподіваюся, що кінець року буде наповнений миром, радістю та щастям", — написав Джеймс на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що у матчі проти Борнмута Ріс Джеймс отримав травму і може пропустити 3-4 тижні.