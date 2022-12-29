Іспанський фахівець прокоментував гру англійця.
ДЖЕК ГРІЛІШ, GETTY IMAGES
29 грудня 2022, 12:35
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав свій коментар щодо гри Джека Гріліша у матчі проти Лідса (3:1).
"Гріліш зробив два асисти, завдяки йому у нас була можливість зробити додатковий пас. З Марезом і Джеком темп гри був кращим.
Але Гріліш має бути більш амбітним, він має більше забивати і бути конкурентоспроможним, адже він має відповідні якості", — наводить слова Гвардіоли ВВС.
У 18 матчах сезону на рахунку Гріліша 1 гол та 2 асисти.