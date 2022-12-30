Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Традиційний "боксінг дей" в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів після завершення чемпіонату світу-2022.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 18-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

П'ЯТНИЦЯ, 30 ГРУДНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Детальніший анонс цього матчу читайте окремо на нашому сайті за цим посиланням...

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,31, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 9,92. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,09.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Карвалью

Лестер: Ворд — Кастань, Амарті, Фас, Томас — Тілеманс, Ндіді, Дьюзбері-Голл — Айосе Перес, Барнс — Дака

Не зіграють: Артур, Луїс Діас, Жота, Фірміно — Джастін, Перейра, Бертранд, Прат, Меддісон

Під питанням: Джонс, Мілнер, Конате — Еванс

прогноз 3:1

СУБОТА, 31 ГРУДНЯ, 17:00. ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ

Повернення Манчестер Сіті після чемпіонату світу-2022 в офіційних матчах відбулося раніше, ніж в більшості команд Прем'єр-ліги. Підопічні Хосепа Гвардіоли у результативному матчі обіграли Ліверпуль з рахунком 3:2 у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги та пробилися до наступного раунду турніру. Після цього "містяни" здобули вельми впевнену перемогу над Лідс Юнайтед у рамках АПЛ, але через те, що Арсенал у 17-му турі здолав Вест Гем, відставання Манчестер Сіті від "канонірів", які лідирують у турнірній таблиці, збереглося в п'ять очок. Так, команда Гвардіоли, як і раніше, вважається багатьма експертами головним фаворитом на чемпіонський титул, адже ще буде безліч можливостей випередити Арсенал, у тому числі і за підсумками особистих зустрічей. Але саме сьогодні Сіті навряд чи захоче втрачати очки, щоб ускладнювати собі життя і сподіватися на майбутні осічки головного конкурента.

Евертон, у свою чергу, повернувся після міжнародної паузи далеко не так успішно, як того хотілося б уболівальникам "ірисок". Підопічні Френка Лемпарда в минулому турі зазнали поразки у матчі з Вулвергемптоном, який був дебютним для Хулена Лопетегі на посаді головного тренера "вовків". І все б нічого, якби Вулвергемптон не був би прямим конкурентом Евертона за місце в турнірній таблиці АПЛ. На даному етапі Віталій Миколенко та компанія ведуть боротьбу за виживання. Існують також небезпідставні сумніви, що Лемпарду все ж вдасться доопрацювати цей сезон у якості головного тренера мерсисайдців

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,17, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 21,32. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Лапорт, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Бернарду Сілва, Голанд, Фоден

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Івобі, Онана, Гує — Гордон, Мопе, Грей

Не зіграють: Діаш — Гарнер, Таунсенд, Голгейт

Під питанням: Хуліан Альварес — Калверт-Льюїн, Міна, Коуді

прогноз 3:0

СУБОТА, 31 ГРУДНЯ, 19:30. АМЕКС, БРАЙТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР

Брайтон останні кілька сезонів є вкрай незручним суперником фактично для всіх представників "великої шістки", але особливо це стосується лондонського Арсеналу. В останніх трьох поєдинках "чайки" здобули дві перемоги над командою Мікеля Артети та одного разу зіграли у нульову нічию. При чому варто відзначити, що така невтішна тенденція для чинного лідера АПЛ відбувалася не лише за часів роботи у Брайтоні Грема Поттера. Новий головний тренер "чайок" Роберто Де Дзербі також уже встиг відчути смак перемоги над Арсеналом цього сезону, але сталося це не в рамках АПЛ, а в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги (3:1), коли, варто визнати, лондонці задіяли досить експериментальний склад.

Наразі особливих сюрпризів при виборі стартового складу від тренерського штабу Мікеля Артети ми не чекаємо. Єдина значуща інтрига — хто таки займе місце на лівому фланзі оборони, де конкурують між собою Олександр Зінченко та Кіран Тірні. У першому поєдинку після міжнародної паузи з перших хвилин вийшов не українець, а шотландець, тоді як Арсенал провів зразковий другий тайм проти Вест Гема та здобув впевнену перемогу з рахунком 3:1. Брайтон, у свою чергу, з аналогічним рахунком розібрався із Саутгемптоном, але при цьому підходить до майбутнього матчу проти лідера чемпіонату з помітними кадровими втратами у стартовому складі. Якщо Арсенал із ключових гравців змушений обходитися тільки без Жезуса, тоді як "чайкам" не допоможе Кайседо через перебір жовтих карток, Мак Аллістер через відпочинок після ЧС-2022 і Вебстер через травму.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,17, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 3,43. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,62.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брайтон: Санчес — Велтман, Данк, Колвілл, Еступіньян — Грос, Гілмор — Марч, Лаллана, Мітома — Троссар

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Джака, Едегор — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Не зіграють: Модер, Вебстер, Кайседо — Жезус, Нельсон

Під питанням: Мак Аллістер, Велбек — Сміт-Роу, Томіясу

прогноз 1:2

НЕДІЛЯ, 1 СІЧНЯ, 16:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС

Повернення Тоттенгема після міжнародної паузи не принесло вболівальникам та пересічним глядачам нічого нового. Справа навіть не в тому, що "шпори" втратили очки і зіграли внічию з Брентфордом (2:2), який, до речі, точно не є якимось прохідним суперником — перед чемпіонатом світу "бджоли", нагадаємо, перемогли Манчестер Сіті. Проблема в тому, що підопічні Антоніо Конте знову програли перший тайм та почали грати лише після перерви, прагнучи відігратися. Тільки ось така послідовність найчастіше виливається для "шпор" у втрату очок там, де цього можна було б уникнути.

У Астон Вілли зараз графік матчів, якому точно не позаздриш. У минулому турі команда Унаї Емері зустрілася з Ліверпулем і зазнала поразки від Ліверпуля, а зараз на неї чекає зустріч з Тоттенгемом. Після травми Дієго Карлоса у бірмінгемців знову з'явилися прогалини в обороні, а зараз ще вилетів головний талант команди – Джейкоб Ремзі. З урахуванням того, що Астон Віллі поки що навряд чи зможе допомогти основний голкіпер Емі Мартінес, у "шпор" є непогані шанси повернутися на переможну стежку в 18-му турі.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,69, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,84. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,98.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Форстер — Даєр, Ленгле, Девіс — Доерті, Гейб'єрг, Біссума, Перішич — Сон, Кейн, Кулушевскі

Астон Вілла: Ольсен — Янг, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Дуглас Луїс, Буендія, Макгінн — Воткінс, Бейлі

Не зіграють: Рішарлісон — Дієго Карлос, Ремзі

Під питанням: ... — Емі Мартінес

прогноз 1:0

П'ЯТНИЦЯ, 30 ГРУДНЯ, 21:45. ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД

Не зіграють: Зума, Корне — Аєр, Баптіст, Гікі

Під питанням: Агерд, Скамакка — Оньєка, Стракоша

прогноз 1:1

СУБОТА, 31 ГРУДНЯ, 14:30. МОЛІНЬЮ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

Не зіграють: Шикіньо, Калайджич, Нету — Грінвуд, Лінделеф, Мактоміней, Туанзебе

Під питанням: Бубакар Траоре, Хонні — Далот

прогноз 1:2

СУБОТА, 31 ГРУДНЯ, 17:00. ВІТАЛІТІ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР

Не зіграють: Брукс, Нето — Джонстон, Макартур, Мітчел, Томкінс, Фергюсон

Під питанням: Таверньє, Фредерікс — ...

прогноз 0:0

СУБОТА, 31 ГРУДНЯ, 17:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР

Не зіграють: Ісак, Дамметт, Крафт, Шелві — Грей, Даллас, Сіністерра

Під питанням: ... — Бемфорд

прогноз 2:1

СУБОТА, 31 ГРУДНЯ, 17:00. КРЕЙВЕН КОТТЕДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГРЕМ СКОТТ

Не зіграють: Кебано, Соломон — Ларіос, Волкотт, Лівраменто

Під питанням: Курзава — Лавія

прогноз 2:0

НЕДІЛЯ, 1 СІЧНЯ, 18:30. СІТІ ГРАУНД, НОТТІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС

Не зіграють: Б'янкон, Куяте, Річардс, Ніакате, Гендерсон — Броя, Джеймс, Канте, В. Фофана

Під питанням: Гіббс-Вайт — Чілвелл