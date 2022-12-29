Півзахисник прокоментував свій трансфер.
КОДІ ГАКПО, ФК ЛІВЕРПУЛЬ
29 грудня 2022, 14:12
Коді Гакпо задоволений переходом у Ліверпуль і хоче зіграти якнайшвидше на Енфілді.
"Я дуже радий бути тут. З нетерпінням чекаю на початок тренувань і виступів за цей прекрасний клуб. Думаю, що цей клуб чудово підходить для того, щоб показати, на що я здатний, постаратися допомогти команді пережити ще більше чудових моментів.
Дуже хочеться зіграти на Енфілді. Я чув багато чудових історій про стадіон, про атмосферу.
Звичайно, моя мета – виграти якнайбільше трофеїв з командою", — наводить слова Гакпо офіційний сайт Ліверпуля.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні у складі ПСВ Коді провів 24 матчі і забив 13 м'ячів. Також у його активі 18 асистів.