Англія

Півзахисник прокоментував свій трансфер.

Коді Гакпо задоволений переходом у Ліверпуль і хоче зіграти якнайшвидше на Енфілді.

"Я дуже радий бути тут. З нетерпінням чекаю на початок тренувань і виступів за цей прекрасний клуб. Думаю, що цей клуб чудово підходить для того, щоб показати, на що я здатний, постаратися допомогти команді пережити ще більше чудових моментів.

Дуже хочеться зіграти на Енфілді. Я чув багато чудових історій про стадіон, про атмосферу.

Звичайно, моя мета – виграти якнайбільше трофеїв з командою", — наводить слова Гакпо офіційний сайт Ліверпуля.

Відзначимо, що у нинішньому сезоні у складі ПСВ Коді провів 24 матчі і забив 13 м'ячів. Також у його активі 18 асистів.