Англія

Англійці хотіли б придбати португальця.

Манчестер Сіті серйозно зацікавлений у трансфері Рафаеля Леау та чутки припускають, що вони готові відправити Джека Гріліша до Мілана в обмін на португальського форварда.

У 23-річного гравця залишилося лише близько 18 місяців контракту з "россонері", і йому запропонували продовжити його на суму близько 6,5 мільйонів євро чистими за сезон. "Небесно-блакитні" є одним із багатьох клубів, які зацікавлені в Леау, і, як повідомляється, підготували контракт вдвічі більший вартості крайньої пропозиції Мілана, створюючи тиск на директорів Паоло Мальдіні та Еріка Массару.

Манчестер Сіті настільки хоче взяти Рафаеля, що готовий відправити Гріліша в Мілан в обмін на форварда. Минулого року 27-річний англієць обійшовся грандам Прем’єр-ліги приблизно в 117,5 мільйонів євро.

Незважаючи на інтригуючу ідею, "россонері" не планують приймати цю пропозицію. Перша причина – зарплата колишнього гравця Астон Вілли, близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів за сезон, а друга – різниця у віці.