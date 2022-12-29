Англія

Алан Ширер вважає норвежця ідеальним нападником.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті здолав Лідс (3:1), а дублем відзначився Ерлінг Голанд.

На його рахунку 20 голів у 14 матчах англійської Прем'єр-ліги.

"Думаю, що хороший центральний нападник заб'є 20 м'ячів, а чудовий центральний нападник, а Ерлінг є ним... У нього в голові буде кількість голів, і я не здивуюсь, якщо це число починається з четвірки.

Мені подобається його голод та бажання. Мені подобається його ставлення.

Якщо ви хочете створити ідеального центрофорварда з нуля, то це він. Голанд гарний у всьому. Якщо він буде у формі, він заб'є щонайменше 40 голів. Він поб'є мій рекорд, якщо залишитися в АПЛ", — наводить слова Ширера Daily Mail.

Нагадаємо, що Алан Ширер є найкращим бомбардиром в історії англійської Прем'єр-ліги – 260 голів.