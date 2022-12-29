Німецький спеціаліст відповів на питання щодо гравця Бразилії.
Тренер Ліверпуля Юрген Клопп відповів на питання щодо майбутнього Роберто у клубі.
Також німець зачепив тему зимових трансферів.
"Це обговорення, яке ми проводимо в кімнаті засідань. Ми знаємо, що ми хочемо зробити цієї зими на ринку, подивимося, чи зможемо це зробити.
Чи вплине перехід Гакпо на рішення Фірміно щодо нової угоди з клубом? Про це вам доведеться запитати у Боббі".
Ліверпуль нещодавно програв Манчестер Сіті у Кубку Ліги.
Також команда оголосила придбання з ПСВ футболіста Коді Гакпо.