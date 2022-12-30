Англія

Захисник англійського клубу радий від можливості знову грати в АПЛ.

Досвідчений англійський захисник Кіран Тріпп’єр повернувся до АПЛ взимку 2022 року, після 2,5 років виступів у складі мадридського Атлетіко, заради участі в розбудові проєкту Ньюкасла.

32-річний виконавець у цьому сезоні відіграв уже 24 матчі (1 гол + 6 гольових передач), завдяки чому закріпив за собою звання одного з найкращих футболістів у ролі правого захисника в лізі.

Наразі "сороки" йдуть одразу позаду Манчестер Сіті в турнірній таблиці, хоча, коли Тріпп’єр приходив до команди, розташовувались у зоні вильоту.

Англієць у своєму останньому інтерв’ю розповів про враження від майже року перебування в команді.

"Здається, я ще в перший день мого прибуття до Ньюкаслу сказав, що моєю головною метою тут є допомога клубу. Я прийшов тоді, коли Ньюкасл був на 19 місці в лізі. Агенти тоді перепитували мене, чи я справді згоден грати за аутсайдера, але я вірив, що скоро справи в команді підуть на краще.

Цей процес, звичайно, залежить не тільки від мене. Це більше схоже на будівництво — кожен сумлінно робить свою роботу, а потім усі залишаються задоволені результатом.

Зараз ми перебуваємо на висоті, на піку форми, якщо можна так сказати. Але Прем’єр-ліга безжальна, тому потрібно завжди тримати голову холодною.

Уболівальники йдуть за нами, бо також хочуть бути мрійниками. Вони платять важко зароблені гроші за те, щоб спостерігати за нашою грою, тож ми маємо їм віддячувати в кожному матчі.

Але завжди потрібно триматись на землі. Зараз у нас добре місце в таблиці АПЛ, є перспективи в Кубку, проте не можна сприймати ці досягнення к належне. Потрібно поважати суперників, але при цьому завжди триматись свого", — заявив англійський виконавець.

Наступний матч Ньюкасл зіграє вдома проти Лідса 31 грудня, о 17:00.