Англія

Трансфер гравця так і не відбувся.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард зізнався, що коли очолював Челсі, запрошував у клуб Ерлінга Голанда.

"Ерлінг Голанд – дивовижний гравець і, як правило, лише футболісти найвищого рівня можуть робити те, що він робить в англійській Прем'єр-лізі.

Зізнаюся, що я одного разу намагався підписати його, коли ще очолював лондонський Челсі, але цьому трансферу, на жаль, не судилося збутися", — сказав тренер в інтерв'ю Football London.

Того часу, коли Лемпард керував Челсі, Ерлінг Голанд виступав за дортмундську Боруссію, і робив це успішно. Він забивав майже кожну гру.