Англія

Клуб веде перемовини щодо нової угоди з гравцем.

Лондонський Арсенал активував автоматичну опцію продовження контракту з центральним захисником Вільямом Саліба.

Угода продовжена на один рік — до літа 2024. Теперішній контракт спливав влітку 2023 року.

Проте наразі між керівництвом лондонського клубу та агентами захисника збірної Франції тривають перемовини щодо нового контракту на більший термін.

Саліба приєднався до "каноніоів" у 2019 році з Сент-Етьєна, проте основним став лише у цьому сезоні. Він їздив по арендах — спочатку у рідний Сент-Етєн, потім у Ніццу та Марсель.

У сезоні-2022/23 на рахунку Вільяма 18 поєдинків в усіх змаганнях, два голи та одна гольова передача.