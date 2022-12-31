Англія

Реалу буде важко втримати свого захисника.

Французький фланговий захисник Ферлан Менді в поточному сезоні залишається основним претендентом на місце на лівому фланзі оборони "галактікос", проте все одно не відчуває себе частиною далекоглядного проєкту клубу та головного тренера Карло Анчелотті.

Це в свою чергу провокує появу чуток щодо можливого відходу 27-річного виконавця з іспанського гранда, а той-таки англійський Манчестер Сіті вже готовий радо підібрати статусного футболіста.

Проте "містяни" не є єдиним колективом, який намагається працювати над переїздом — Ньюкасл також останнім часом активізував спроби отримати прихильність гравця до свого проєкту.

Схилити до трансферу Менді "сороки" намагаються великими грошима в якості зарплати, проте наразі француз радше займатиметься спробами переглянути своє місце в складі Реала, аніж переїжджати до АПЛ.

У поточному сезоні Ферлан зіграв 20 матчів, зробивши один гольовий пас.