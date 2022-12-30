Іспанія

Чемпіони Англії готують гучний перехід.

Головний тренер англійського Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола постійно перебуває в стані пошуку нових високоякісних футболістів для своєї команди, і найближчим часом планує знайти підсилення до лівого флангу захисту.

У цьому контексті досвідчений іспанський фахівець вирішив звернутись до рідного чемпіонату, відшукавши в складі чинного чемпіона, мадридського Реала, французького оборонця Ферлана Менді, доля якого в розташуванні "бланкос" залишається невизначеною.

Не дивлячись на той факт, що 27-річний виконавець відіграв у цьому сезоні 19 матчів (один гольовий пас), його не вважають частиною довгострокового проєкту розвитку "королівського" клубу.

Саме тому Реал наразі розглядає можливість залучити якомога більше коштів за Менді, за якого в 2019 році виклав на користь французького Ліона 48 млн євро.

Наразі іспанська преса повідомляє про 53 млн євро в якості потенційної стартової пропозиції "містян".