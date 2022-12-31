Англія

Футболіст розповів про гру команди в останньому матчі.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу прокоментував перемогу над Вулвергемптоном, розповів про прогрес Маруса Рашфорда та зміну позиції.

"У такому топ-клубі, як Манчестер Юнайтед, має бути дисципліна. Тренер бере все до уваги. Раніше, наприклад, гравцям сходили з рук дурниці. Як можна було побачити сьогодні, якщо ти не робитимеш правильні дрібниці, то не гратимеш.

Маркус Рашфорд? Він у крутій формі. Надзвичайно впевнений у собі, дуже позитивний. Він гравець світового класу і може стати одним із найкращих гравців у світі, якщо продовжить у тому ж дусі.

Те що я іноді граю у центрі захисту, мені справді подобається. Я сказав тренеру, що гратиму там, де він захоче. Завдяки цьому я можу грати поряд із Рафою Вараном. Мені дуже подобалося, коли він постійно розмовляв зі мною і допомагав мені. Я радий здобути перемогу та зберегти рахунок сухим", — сказав Шоу.