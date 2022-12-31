Англія

"Червоні дияволи" залишаються у топ-5 АПЛ, а "вовки" — у зоні вильоту.

У матчі 18 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед у гостях мінімально обіграв Вулвергемптон з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 77 хвилині зустрічі, коли у воротах "вовків" розписався Маркус Рашфорд, який вийшов на заміну, та якому асистував Бруну Фернандеш.

Після 16 ігор МЮ набрав 32 очки та посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Вулвергемптона лише 13 балів та 18 рядок.

Вулвергемптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Рашфорд, 77.

Вулвергемптон: Жозе Са — Буено (Тоті, 73), Кілман, Коллінз, Семеду (Хонні, 65) — Моутіньо (Аїт-Нурі, 73), Невеш, Нунеш — Поденсе (Хіменес, 81), Хі Чхан, Коста (Адама Траоре, 46).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Маласія, Шоу, Варан, Ван-Біссака — Каземіро, Еріксен (Фред, 61) — Гарначо (Рашфорд, 46), Фернандеш (Магвайр, 90+3), Антоні (Еланга, 90+3) — Марсьяль (ван де Бек, 81).

Попередження: Семеду — Каземіро, Рашфорд.