Англія

Норвезький плеймейкер щасливий у таборі "канонірів".

Раніше в іспанській пресі з'являлася інформація про те, що мадридський Реал має першочергове право викупу в лондонського Арсеналу свого колишнього атакуючого півзахисника Мартіна Едегора.

Проте, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "вершкові" не мають ніякого права зворотного викупу нинішнього капітана "канонірів", який приєднався до Арсеналу влітку 2021 року менш ніж за 40 мільйонів євро.

За інформацією джерела, сам Едегор не має наміру найближчим часом розглядати варіант зі зміною клубної прописки, оскільки йому дуже подобається той проєкт, який будує Мікель Артета на Емірейтс.

У поточному сезоні Мартін Едегор провів за Арсенал 21 матч, забив 7 голів і віддав 5 результативних передач, а його команда на даний момент лідирує в турнірній таблиці АПЛ і випереджає Манчестер Сіті на сім набраних очок.