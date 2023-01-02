Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Традиційний "боксінг дей" в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів після завершення чемпіонату світу-2022.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 19-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

[10] БРЕНТФОРД — ЛІВЕРПУЛЬ [6] ПОНЕДІЛОК, 2 СІЧНЯ, 19:30. БРЕНТФОРД КОММ'ЮНІТІ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Брентфорд – це команда, яка здатна приємно дивувати. Мова йдеться зараз не лише про ту перемогу над Манчестер Сіті якраз перед чемпіонатом світу-2022. Повернення після міжнародної паузи принесло для команди Томаса Франка нічийний результат із Тоттенгемом, а також перемогу над іншим лондонським клубом – Вест Гемом. Єдина зараз проблема для Брентфорда — це дуже непростий календар, тому питання, чи вдасться команді утримувати таку вражаючу форму.

Ліверпуль повернувся після чемпіонату світу поразкою у Кубку англійської ліги від Манчестер Сіті за підсумками результативного матчу, але згодом підопічні Юргена Клоппа підтвердили, що зараз для них пріоритетом залишаються виступи у Прем'єр-лізі. Після вильоту з Карабао Кап мерсисайдці здобули перемоги над Астон Віллою та Лестером. Так, можна сказати, що проти "лисиць" Ліверпуль зіграв посередньо і переміг лише за рахунок двох автоголів Ваута Фаса, але навіть такого економного стилю вистачило, щоб записати до свого активу три очки.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,61, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 5,43. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,44. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Роерслев, Єнсен, Нергор, Янельт, Генрі — Вісса, Мбемо Ліверпуль: Аліссон — Александр-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимікас — Кейта, Гендерсон, Тіаго — Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен Не зіграють: Аєр, Гікі, Баптіст — Артур, Луїс Діас, Жота

Під питанням: Стракоша, Оньєка, Тоуні — Фабіньо, Фірміно, Джонс, Мілнер, Робертсон, Елліотт

прогноз 1:2

[1] АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ [3] ВІВТОРОК, 3 СІЧНЯ, 21:45. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ За підсумками минулого туру Арсенал зробив своїм уболівальникам справжній подарунок. Підопічні Мікеля Артети скористалися втратою очок Манчестер Сіті з Евертоном, здобули впевнену перемогу над Брайтоном у результативному матчі та закріпили своє лідерство у турнірній таблиці. Тепер перевага "канонірів" над найближчим переслідувачем у турнірній таблиці становить сім очок. Але наступний суперник – справжня перевірка для лондонців, як і для будь-якої іншої команди АПЛ. У другій половині минулого сезону Ньюкасл став однією з причин, чому Арсенал так і не повернувся до англійської Прем'єр-ліги і не зміг фінішувати в топ-4. Тоді "сороки" переграли "канонірів" з рахунком 2:0, але з того моменту вони досягли ще більшого прогресу і зараз займають аж третій рядок у таблиці, поступаючись лише Арсеналу та Манчестер Сіті. Остання поразка Ньюкасла відбулася ще наприкінці серпня минулого року, після чого колектив Едді Гау не програвав в офіційних матчах. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,82, тоді як потенційний успіх Ньюкасл Юнайтед оцінюється показником 4,53. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,87. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Лонгстафф, Гімараеш, Віллок — Альмірон, Вілсон, Жоелітон Не зіграють: Нельсон, Жезус — Дамметт, Таргетт, Шелві, Крафт, Ісак

Під питанням: Сміт-Роу — ... прогноз 2:1 [8] ЧЕЛСІ — МАНЧЕСТЕР СІТІ [2] ЧЕТВЕР, 5 СІЧНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ Ще минулого сезону протистояння цих двох команд безперечно вважалося б головним матчем туру, але зараз Челсі перебуває у вкрай поганій формі, що відображається на результатах. За останні вісім матчів у рамках АПЛ підопічні Грема Поттера здобули лише одну перемогу над Борнмутом, через що "сині" на даний момент посідають лише восьме місце в таблиці. Тим не менш, матч Челсі проти Манчестер Сіті, як і раніше, досить цікавий. Тим більше, як показує практика, команда Гвардіоли не є непереможною. Ще перед старом чемпіонату світу Манчестер Сіті зазнав поразки від Брентфорда, але буквально напередодні нового року "містяни" зробили ще один подарунок Арсеналу, який на даний момент є їхнім головним конкурентом у боротьбі за чемпіонство. Колектив Гвардіоли зіграв унічию з Евертоном, тим самим збільшивши своє відставання до семи очок. Зараз Ман Сіті матиме дуже непростий календар, але тепер "містяни" перебувають у такому становищі, що будь-яка втрата очок може вартувати їм чемпіонства у майбутньому. Тим більше, що відрив Арсеналу наразі досить комфортний. За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,68, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5,25. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,09. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Челсі: Кепа — Аспілікуета, Кулібалі, Тіаго Сілва, Кукурелья — Закарія, Жоржиньйо, Маунт — Стерлінг, Гаверц, Пулішич Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканжі, Лапорт, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Бернарду Сілва, Голанд, Фоден Не зіграють: Лофтус-Чік, Джеймс, Канте, Менді, Чілвелл, Броя — Діаш, Лапорт

Під питанням: Фофана — ... прогноз 0:2

[16] ЕВЕРТОН — БРАЙТОН [9] ВІВТОРОК, 3 СІЧНЯ, 21:45. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕ МАРРІНЕР

Не зіграють: Гарнер, Кін, Онана, Таунсенд — Вебстер, Кайседо, Модер

Під питанням: Гордон, Міна — Велбек, Мак Аллістер

прогноз 0:2

[13] ЛЕСТЕР — ФУЛГЕМ [7] ВІВТОРОК, 3 СІЧНЯ, 21:45. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН БОНД Не зіграють: Бертранд, Джастін, Еванс, Меддісон, Перейра, Прат — Кебано, Соломон

Під питанням: Дака — Курзава

прогноз 1:2

[4] МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ [15] ВІВТОРОК, 3 СІЧНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ СОЛСБЕРІ Не зіграють: Грінвуд, Санчо, Туанзебе — Брукс, Нето

Під питанням: Далот, Мактоміней, Мартінес — Біллінг, Станіслас, Таверньє, Фредерікс

прогноз 2:0

[20] САУТГЕМПТОН — НОТТІНГЕМ ФОРЕСТ [18] СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 21:30. СЕНТ-МЕРІС, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМАЛЛ Не зіграють: Ларіос, Волкотт, Лівраменто — Б'янкон, Куяте, Лінгард, Ніакате, Річардс

Під питанням: Маккарті — ...

прогноз 1:1

[14] ЛІДС — ВЕСТ ГЕМ [17] СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 21:45. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ Не зіграють: Грей, Даллас, Сіністерра — Зума, Корне

Під питанням: Бемфорд — ...

прогноз 2:3

[12] АСТОН ВІЛЛА — ВУЛВЕРГЕМПТОН [19] СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ Не зіграють: Дієго Карлос, Ремзі — Шикиньо, Калайджич, Нету

Під питанням: ... — ...

прогноз 2:2

[11] КРІСТАЛ ПЕЛЕС — ТОТТЕНГЕМ [5] СЕРЕДА, 4 СІЧНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР Не зіграють: Джонстон, Макартур, Мітчелл, Томкінс, Фергюсон — Бентанкур, Кулушевскі, Моура, Рішарлісон

Під питанням: ... — ...