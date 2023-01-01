Англія

31-річний футболіст може залишитись на Стемфорд Брідж.

Нголо Канте близький до продовження контракту із нинішньою командою, повідомляє журналіст Педру Алмейда.

Однак інсайдер не розкриває таких подробиць, зокрема, як тривалість угоди та заробітна плата.

Нагадаємо, що Канте продовжує відновлюватись після травми. Очікується, що він зможе повернутися на футбольне поле не раніше, ніж за два місяці.

Цього сезону француз провів на полі лише два матчі в АПЛ.