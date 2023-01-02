Англія

Захисник став рідко грати при Еріку тен Гагу.

Центральний захисник Гаррі Магвайр провів дуже непоганий чемпіонат світу і був одним з найкращих у збірній Англії.

Проте у Манчестер Юнайтед його ситуація залишається незмінною. Він не перший вибір на позицію центрального захисника у цьому сезоні.

Ерік тен Гаг обирає пару захисників Рафаель Варан — Лісандро Мартінес. І навіть коли хтось з них випадає, нідерландський фахівець надає перевагу Люку Шоу на цій позиції.

Такий порядок дій не влаштовує Магвайра. Він не залишить МЮ зараз, але буде розмовляти з тен Гагом щодо трансферу влітку. Про це розповів Фабріціо Романо у подкасті The United Stand.

У цьому сезоні на рахунку футболіста 11 матчів в МЮ, у яких, в середньому, він грав по 47 хвилин.