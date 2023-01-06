Англія

Football.ua не обійшов стороною сенсаційну поразку Ліверпуля від Брентфорда.

Важко визначити найбільш тривожний елемент цієї катастрофічної поразки Ліверпуля.

У всіх лініях були явні недоліки. Така вразлива оборона, такий слабкий півзахист та така беззуба атака. Вибирайте, що з цього перевісило.

Попереджувальні дзвіночки були в непереконливих перемогах Прем’єр-ліги над Астон Віллою та Лестером на Різдво, які наблизили Ліверпуль до Ліги чемпіонів. Не може бути так, щоб подібна вдача завжди переслідувала команду.

Ліверпуль не просто били, над ним знущалися, і це абсолютно неприйнятно.

"Вони еластично використовують порушення правил. Вони розумні. Якщо виділити кожну ситуацію, то можна знайти щонайменше п'ять фолів. Але оскільки це так хаотично, ніхто цього не бачить", – заявив Клопп після того, як Брентфорд заслужено виграв цей матч уперше з 1938 року.

Менеджеру краще було б зосередитися на недоліках власної команди. Безперечно, тут не було несправедливості.

Брентфорд вийшов на гру без найкращого бомбардира Івана Тоуні. Вони володіли м'ячем сумарно лише 27%, але своїм прямим підходом завдали хаосу. Лише протягом перших 45 хвилин вони завдали вісім ударів зі штрафного майданчика Ліверпуля. Чому до перерви вони вели лише з рахунком 2:0, було загадкою.

Відсутність організованості та лідерства викликала невдоволення. Мова тіла основних гравців викликала занепокоєння. Ліверпуль був жахливо пасивним – вдруге у програних матчах цього сезону.

Так, у них є травми, а Луїс Діас, Діогу Жота, Джордан Хендерсон, Артур, Джеймс Мілнер і Роберто Фірміно не грають. Так, Коді Гакпо, який дебютує – ймовірно, проти Вулвергемптона у Кубку Англії в суботу – додасть бадьорості.

Так, їхній пішохідний півзахист кричить про потребу зробити якомога швидше ін’єкцію якості та динамізму. Вони зберігають давній інтерес до збірника Португалії Матеуса Нуньєса, який приєднався до "вовків" зі Спортінга в серпні, але він не є варіантом для січневого вікна.

Однак ідея про те, що ще одне підписання вирішить проблеми, химерна. Перед чемпіонатом світу було колективне нездужання, і, незважаючи на тривалу перерву, після якої послідувала друга частина підготовки до сезону в Дубаї, це доводить, що воно все ще там. Незважаючи на всі ці зустрічі команди, присвячені аналізу відео, весь цей час, проведений на тренувальному полі, ті самі проблеми залишаються.

Раніше Ліверпуль відрізнявся інтенсивністю, але тепер це не так. Вони не тиснуть як єдине ціле, як раніше. Вони не нав'язують супернику гру на зустрічних курсах таким же чином. Вони виглядають такими розрізненими.

Можливо, це пов’язано з фізичними та психічними навантаженнями кампанії з 63 ігор минулого сезону, коли вони змушені були грати у шаленому темпі на всіх фронтах. Можливо, справа в численних травмах у поєднанні з відсутністю інвестицій у команду.

Можливо, це тактичні зміни, які відбулися після продажу Садіо Мане та спроби включити до складу зовсім інший типаж — нападника Дарвіна Нуньєса. Можливо, у них просто занадто багато гравців, які пройшли свій пік, і занадто багато інших, які все ще навчаються своєму ремеслу, або просто недостатньо хороші.

Як би там не було, у Ліверпуля є слабкість, яка найбільше проявляється під час їхніх виїздів. Вони можуть похвалитися лише двома перемогами у восьми виїзних іграх чемпіонату цього сезону – набравши вісім очок із можливих 24. Вони пропустили першими у 10 із 17 матчів чемпіонату. Насправді, за даними Opta, вони дозволили супернику створити одразу 51 Big Chances, що вдвічі більше, ніж п’ять команд, які стоять вище за них у таблиці Прем’єр-ліги.

Ця висока оборонна лінія напрошується на проблеми, коли тиск на м’яч у високому пресингу не діє, як потрібно. Ліверпуль став м'ягкотілим, і в подібні вечори у нього немає вогневої потужності, щоб закрити тріщини у захисті.

На стадіоні Gtech Community Stadium все могло б бути інакше, якби Нуньєс забив на початку після того, як обійшов Девіда Раю. Проте Бен Мі відбив удар, і уругваєць лишився ні з чим. У цьому сезоні Нуньєс упустив 15 гольових моментів – більше, ніж будь-який інший гравець топових єврочемпіонатів. Його впевненість зазнає удару. Мохамед Салах був настільки ж неефективним.

Усіх трьох голів Брентфорда можна було уникнути. У першому моменті Фабіньйо не зміг виграти верхову дуель на ближній стійці, що призвело до того, що кутовий Браяна Мбеумо призвів до рикошету від стегна Ібраїма Конате.

Кожен стандарт викликав паніку, оскільки Ліверпуль, здавалося, не в змозі правильно виконати навіть базові моменти. Двічі вони були врятовані жорсткими рішеннями поза грою після перевірок VAR, перш ніж Йоан Вісса нарешті заштовхав м'яча в ворота після навісу Матіаса Єнсена.

Лише подивіться на хаос у штрафному майданчику, коли Брентфорд поцілив у дальню штангу, як вони робили в тій хаотичній нічиїй 3:3 минулого сезону. Вони повинні були знати, що буде.

"Другий гол став подарунком Брентфорду. Це те, що неймовірно мене злить", — сказав Клопп.

Клопп підтвердив, що Вірджил ван Дейк скаржився на напруженість підколінного сухожилля, тоді як відсутність Харві Елліотта та Костаса Цимікаса була суто тактичним рішенням. Однак Ліверпуль навряд чи міг стати ще гіршим.

Алекс Окслейд-Чемберлен відзначив свій 100-й матч у Прем'єр-лізі за клуб своїм першим голом майже за рік, а Александер-Арнольд завершив своє довге очікування першої гольової передачі в кампанії ідеальною подачею на товариша.

Проте подібний імпульс не втримався. У той час як Брентфорд опускався глибше і робив усе можливе, щоб перебити потік гри, у Ліверпуля закінчилися і сили, і ідеї. Дивно, що Клопп так неохоче використовував Фабіо Карвалью. Після того, як португалець забив у ворота Манчестер Сіті у Кубку Ліги, він не виходив на заміну в трьох крайніх іграх.

"Ми пропустили третій гол, який слід було скасувати. Коли ви отримуєте поштовх у процесі спринту, ви можете втратити рівновагу та впасти", – наполягав Клопп.

Правда в тому, що Мбеумо надто легко обікрав Конате. Гравець національної збірної Франції , який грає вперше після фіналу чемпіонату світу, повинен був бути сильнішим у єдиноборстві, і наступні скарги не змінили думку. Це був момент, який підсумував жалюгідну ніч Ліверпуля – надто м’якого для здобуття принаймні нічиєї.

Команда, яка зазнала лише двох поразок у чемпіонаті за весь минулий сезон, тепер отримала п'ять за половину турнірної дістанції. За кількістю очок вони ближчі до зони вильоту, ніж лідер Арсенал. Отже, чемпіонат світу не виступив як велике перезавантаження. Новий рік, проте все ті ж проблеми в Клоппа.

За матеріалами порталу Athletic