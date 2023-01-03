Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 19 туру чемпіонату Англії, що відбувся 2 січня 2022, 19:30.

У рамках 19 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд здобув впевнену перемогу над Ліверпулем з рахунком 3:1.

Незважаючи на відсутність свого основного форварда Айвена Тоуні, підопічні Томаса Франка зуміли відправити у ворота суперника три м'ячі, одним із яких став автогол Конате.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брентфорд — Ліверпуль в 19 турі АПЛ-2022/23:

Брентфорд — Ліверпуль 3:1

Голи: Конате (АГ), 19, Вісса, 42, Мбемо, 84 - Окслейд-Чемберлейн, 50

Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Рерслев, Єнсен (Дасілва, 74), Норгорд, Янельт (Годдос, 87), Генрі (Бех Серенсен, 90+6) — Мбемо (Канос, 88), Вісса (Льюїс-Поттер, 74).

Ліверпуль: Аліссон — Трент, Конате, Ван Дейк (Матіп, 46), Цімікас (Робертсон, 46)— Елліотт (Кейта, 46), Фабінью, Тьяго — Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83).

Попередження: Занка, Елліотт, Тьяго, Нуньєс.