Англія

Іспанець незабаром можливо зіграє на англійських полях.

Ні для кого не було секретом, що колишні менеджери Вільярреала та Севільї Унаї Емері та Хулен Лопетегі шукали потенційних новачків у Ла Лізі з моменту приєднання до Астон Вілли та Вулвергемптона відповідно.

Матеус Кунья з Атлетіко Мадрид вже пішов слідом за Лопетегі з Іспанії, і очікується, що він буде не крайнім підписанням.

Унаї Емері є хоче бачити Алекса Морено.

Минулого літа Морено був тісно пов'язаний з Ноттінгем Форест, проте врешті-решт залишився і продовжив виступати на високому рівні в цьому сезоні, а Бетіс замагається за місце в Лізі чемпіонів.

Реал Бетіс не дотримується свого ліміту зарплати, і, ймовірно, буде задоволений прийняти гідну пропозицію, яка в даному випадку становить 18 мільйонів євро.

Мануель Пеллегріні відчайдушно хоче зберегти одного зі своїх найкращих гравців, але може бути змушений прийняти економічний імператив. Можливо, найважчим для Вілли було б переконати Морено переїхати до них.

Гроші, очевидно, важать у цьому рішенні, але Морено був більш ніж задоволений тим, що відмовився від Форест влітку, і насолоджується життям у Севільї.