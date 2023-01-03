В емоційному та наповненому боротьбою протистоянні голів ми так і не побачили.
Арсенал - Ньюкасл Юнайтед, Getty images
03 січня 2023, 23:42
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Арсенал — Ньюкасл Юнайтед 0:0
Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 74), Саліба, Габріел, Зінченко — Парті, Джака, Едегор — Сака, Нкетіа, Мартінеллі
Ньюкасл: Поуп — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Гімараеш, Лонгстафф, Віллок (Сен-Максімен, 87) — Альмірон (Мерфі, 68), Вілсон (Вуд, 68), Жоелінтон
Попередження: Нкетіа, Едегор, Джака, Зінченко — Гімараеш, Вілсон, Жоелінтон, Альмірон, Ласселс